З представників влади на зустрічі були присутні, зокрема, президент України Володимир Зеленський, очільник Кабміну Денис Шмигаль, очільник Рада національної безпеки та оборони Олексій Данілов, очільниця Міністерства економіки України Юлії Свириденко.

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Зеленський зустрівся з представниками бізнесу

Представники бізнесу та влада обговорили питання щодо відновлення України, програму "єОселя" та участь бізнесу, податкову сферу, реформи, перевірки та робота правоохоронних органів. Зокрема, йдеться про такі моменти:

Зменшення проблеми для підприємців від правоохоронних органів;

Поточна ситуація у податковій сфері та питання щодо проведення відповідних реформ, а також податкові перевірки;

та питання щодо проведення відповідних реформ, а також податкові перевірки; Посилення ефективності органів, що мають стимулювати розвиток економіки й забезпечувати супровід інвестицій, за даними Офісу президента.

Також вони приділили увагу координації та комунікації задля усунення проблем. У результаті бізнес запропонував створити координаційну платформу для комунікації щодо захисту прав бізнесу й розгляду інших питань. Цю ідею підтримав Володимир Зеленський, додавши, що варто разом обрати формат роботи.

Ми вдячні зовнішнім нашим партнерам. У будь-якому випадку стратегічно, фінансово вони нас підтримують і дуже допомагають. Проте ми розраховуємо перш за все на вас, на себе,

– наголосив Зеленський.



Зеленський зустрівся з представниками бізнесу / Фото Офіс президента

Водночас український лідер додав, що наразі пріоритет – це перемога у війні, але у довготривалій перспективі – це сила України. Зеленський також подякував підприємцям за їхню роботу, а саме збереження й створення нових робочих місць й зміцнення економіки країни.

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Нагадаємо, що про цю зустріч повідомляли ще днем раніше. Усі звернули увагу, що на цю зустріч не запросили олігархів. Водночас запрошення отримали як очільники великих компаній, так і представники бізнес-асоціацій. Зокрема, йдеться про Європейську бізнес-асоціацію та Американську торгову палату.