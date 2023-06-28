Завтра, 29 червня, Володимир Зеленський планує обговорити нагальні питання з українськими бізнесменами. Зокрема, він хоче почути про проблеми ведення підприємницької діяльності в Україні.
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Кого Зеленський покликав на зустріч
Запрошення на розмову до президента отримали керівники великих компаній. Також там буде чимало представників бізнес-асоціацій, наприклад, Європейської бізнес-асоціації та Американської торгової палати.
Востаннє таку зустріч проводили ще у лютому 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгення російських окупантів. Тоді участь у дискусіях взяли й олігархи, але цього разу запрошення вони не отримали. Відповідне рішення ухвалили в Офісі Президента. Одна з причин – вони не будуть рушійною силою майбутнього української економіки.
Одне з питань, які планують обговорити на зустрічі – податкова реформа. Зокрема, як після війни можна знизити податковий тиск на підприємців.
Потрібно почути, що саме зараз турбує бізнес і що можна вже зробити, щоб йому було легше працювати,
– сказали джерела.
Раніше стало відомо, що ціни на світло для бізнесу зросли майже вдвічі, а податки повертаються до довоєнного рівня.