Завтра, 29 червня, Володимир Зеленський планує обговорити нагальні питання з українськими бізнесменами. Зокрема, він хоче почути про проблеми ведення підприємницької діяльності в Україні.

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Кого Зеленський покликав на зустріч

Запрошення на розмову до президента отримали керівники великих компаній. Також там буде чимало представників бізнес-асоціацій, наприклад, Європейської бізнес-асоціації та Американської торгової палати.

Востаннє таку зустріч проводили ще у лютому 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгення російських окупантів. Тоді участь у дискусіях взяли й олігархи, але цього разу запрошення вони не отримали. Відповідне рішення ухвалили в Офісі Президента. Одна з причин – вони не будуть рушійною силою майбутнього української економіки.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Одне з питань, які планують обговорити на зустрічі – податкова реформа. Зокрема, як після війни можна знизити податковий тиск на підприємців.

Потрібно почути, що саме зараз турбує бізнес і що можна вже зробити, щоб йому було легше працювати,

– сказали джерела.

Раніше стало відомо, що ціни на світло для бізнесу зросли майже вдвічі, а податки повертаються до довоєнного рівня.