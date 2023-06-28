Завтра, 29 июня, Владимир Зеленский планирует обсудить срочные вопросы с украинскими бизнесменами. В частности он хочет услышать о проблемах ведения предпринимательской деятельности в Украине.

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Кого Зеленский позвал на встречу

Приглашение на разговор президенту получили руководители крупных компаний. Также там будет немало представителей бизнес-ассоциаций, например Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты.

В последний раз такая встреча проводилась еще в феврале 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Тогда в дискуссиях приняли участие и олигархи, но в этот раз приглашения они не получили. Соответствующее решение было принято в Офисе Президента. Одна из причин – они не будут движущей силой будущего украинской экономики.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Один из вопросов, которые планируется обсудить на встрече – налоговая реформа. В частности, после войны можно снизить налоговое давление на предпринимателей.

Нужно услышать, что именно сейчас беспокоит бизнес и что уже можно сделать, чтобы ему было легче работать.

– сказали источники.

Ранее стало известно, что цены на свет для бизнеса выросли почти вдвое, а налоги возвращаются к довоенному уровню.