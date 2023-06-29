Из представителей власти на встрече присутствовали, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, глава Кабмина Денис Шмыгаль, глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава Министерства экономики Украины Юлии Свириденко.

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Зеленский встретился с представителями бизнеса

Представители бизнеса и власти обсудили вопросы восстановления Украины, программу "єОселя" и участие бизнеса, налоговую сферу, реформы, проверки и работа правоохранительных органов. В частности, речь идет о таких моментах:

Уменьшение проблемы для предпринимателей от правоохранительных органов;

Текущая ситуация в налоговой сфере и вопросы проведения соответствующих реформ, а также налоговые проверки;

и вопросы проведения соответствующих реформ, а также налоговые проверки; Усиление эффективности органов, стимулирующих развитие экономики и обеспечивать сопровождение инвестиций, по данным Офиса президента.

Также они уделили внимание координации и коммуникации для устранения проблем. В результате бизнес предложил создать координационную платформу для коммуникации по защите прав бизнеса и рассмотрению других вопросов. Эту идею поддержал Владимир Зеленский, добавив, что следует вместе выбрать формат работы.

Мы благодарны внешним нашим партнерам. В любом случае стратегически, финансово, они нас поддерживают и очень помогают. П роте мы рассчитываем прежде всего на вас, на себя,

– подчеркнул Зеленский.



Зеленский встретился с представителями бизнеса / Фото Офис президента

В то же время, украинский лидер добавил, что сейчас приоритет – это победа в войне, но в долгосрочной перспективе – это сила Украины. Зеленский также поблагодарил предпринимателей за их работу, а именно сохранение и создание новых рабочих мест и укрепление экономики страны.

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Напомним, что об этой встрече сообщалось еще днем ранее. Все обратили внимание, что на эту встречу не пригласили олигархов. Приглашение получили как руководители крупных компаний, так и представители бизнес-ассоциаций. В частности, речь идет о Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палате.