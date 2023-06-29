Известная корпорация Thomson Reuters сообщила о том, что приобретет калифорнийскую компанию Casetext. Сумма сделки – 650 миллионов долларов наличными.

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Чем занимается Casetext

Casetext получила ранний доступ к обширной языковой модели OpenAI GPT-4. Это позволяет компании разрабатывать многие решения с использованием новой технологии, в частности, речь идет об усовершенствовании в работе юристов.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Thomson Reuters Стив Хаскер, приобретение Casetext станет новым шагом в предоставлении клиентам решений на основе использования искусственного интеллекта.

По словам финансового директора Thomson Reuters Майкла Иствуда, компания будет ежегодно тратить 100 миллионов долларов в год. Эти деньги будут отделены от слияний и поглощений компании. То есть до 2025 года Thomson Reuters инвестирует в искусственный интеллект около 10 миллиардов долларов.