Жителі кількох областей України зможуть отримати гранти на підтримку бізнесу

Міжнародна гуманітарна організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe започаткувала конкурс на гранти для власників мікробізнесу в Харківській, Одеській, Миколаївській областях та Києві. Гранти доступні для підприємців мікробізнесу, включно з ветеранами й релокованими підприємствами у столиці.

Хто може отримати грант

Організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe розпочинає прийом заявок на програму грантів для власників мікробізнесу. Грант передбачає фінансову допомогу до 2 510,46 євро, перераховану у гривні, а також моніторинг діяльності підтриманих мікробізнесів.

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Для отримання гранту пріоритет мають наступні категорії учасників:

Переміщені особи, чий бізнес зазнав пошкоджень через бойові дії.

Особи та сім'ї, що постраждали від конфлікту, зокрема ті, чий бізнес було зруйновано.

Ветерани, які мають доказ участі у бойових діях в Україні після 2014 року.

Жінки-ВПО, що стали головами домогосподарств через військову службу або поранення чоловіка.

Особи з інвалідністю з офіційно підтвердженим статусом.

Які бізнеси може підтримати програма

Програма забезпечить невідшкодовану фінансову допомогу підприємствам у вигляді грантів. До потенційних видів діяльності, що можуть отримати підтримку, належать:

деревообробка;

ювелірні роботи;

гончарство; текстильне мистецтво (таке як в'язання, гачкування та ткацтво);

виробництво свічок і миловаріння.

Також підтримка може бути надана для послуг, як-от:

домашнє прибирання;

ландшафтний дизайн;

персональні тренування;

косметичні послуги (включно з перукарнями та манікюром);

догляд за домашніми тваринами;

ІТ-сервіси та ремонт комп’ютерів.

Детальну інформацію про умови програми та форму реєстрації можна знайти за посиланням.