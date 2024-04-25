Кто может получить грант

Организация Help - Hilfe zur Selbsthilfe начинает прием заявок на программу грантов для владельцев микробизнеса. Грант предусматривает финансовую помощь до 2 510,46 евро, перечисленную в гривне, а также мониторинг деятельности поддержанных микробизнесов.

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Для получения гранта приоритет имеют следующие категории участников:

Перемещенные лица, чей бизнес получил повреждения из-за боевых действий.

Лица и семьи, пострадавших от конфликта, в частности те, чей бизнес был разрушен.

Ветераны, которые имеют доказательство участия в боевых действиях в Украине после 2014 года.

Женщины-ВПЛ, ставшие главами домохозяйств из-за военной службы или ранения мужа.

Лица с инвалидностью с официально подтвержденным статусом.

Какие бизнесы может поддержать программа

Программа обеспечит невозмещенную финансовую помощь предприятиям в виде грантов. К потенциальным видам деятельности, что могут получить поддержку, относятся:

деревообработка;

ювелирные работы;

гончарство; текстильное искусство (такое как вязание, вязание крючком и ткачество);

производство свечей и мыловарение.

Также поддержка может быть оказана для услуг, таких как:

домашняя уборка;

ландшафтный дизайн;

персональные тренировки;

косметические услуги (включая парикмахерские и маникюр);

уход за домашними животными;

ИТ-сервисы и ремонт компьютеров.

Подробную информацию об условиях программы и форму регистрации можно найти по ссылке.