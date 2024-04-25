Хто може отримати грант

Організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe розпочинає прийом заявок на програму грантів для власників мікробізнесу. Грант передбачає фінансову допомогу до 2 510,46 євро, перераховану у гривні, а також моніторинг діяльності підтриманих мікробізнесів.

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Для отримання гранту пріоритет мають наступні категорії учасників:

  • Переміщені особи, чий бізнес зазнав пошкоджень через бойові дії.
  • Особи та сім'ї, що постраждали від конфлікту, зокрема ті, чий бізнес було зруйновано.
  • Ветерани, які мають доказ участі у бойових діях в Україні після 2014 року.
  • Жінки-ВПО, що стали головами домогосподарств через військову службу або поранення чоловіка.
  • Особи з інвалідністю з офіційно підтвердженим статусом.

Які бізнеси може підтримати програма

Програма забезпечить невідшкодовану фінансову допомогу підприємствам у вигляді грантів. До потенційних видів діяльності, що можуть отримати підтримку, належать:

  • деревообробка;
  • ювелірні роботи;
  • гончарство; текстильне мистецтво (таке як в'язання, гачкування та ткацтво);
  • виробництво свічок і миловаріння.

Також підтримка може бути надана для послуг, як-от:

  • домашнє прибирання;
  • ландшафтний дизайн;
  • персональні тренування;
  • косметичні послуги (включно з перукарнями та манікюром);
  • догляд за домашніми тваринами;
  • ІТ-сервіси та ремонт комп’ютерів.

Детальну інформацію про умови програми та форму реєстрації можна знайти за посиланням.