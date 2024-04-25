Хто може отримати грант
Організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe розпочинає прийом заявок на програму грантів для власників мікробізнесу. Грант передбачає фінансову допомогу до 2 510,46 євро, перераховану у гривні, а також моніторинг діяльності підтриманих мікробізнесів.
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Для отримання гранту пріоритет мають наступні категорії учасників:
- Переміщені особи, чий бізнес зазнав пошкоджень через бойові дії.
- Особи та сім'ї, що постраждали від конфлікту, зокрема ті, чий бізнес було зруйновано.
- Ветерани, які мають доказ участі у бойових діях в Україні після 2014 року.
- Жінки-ВПО, що стали головами домогосподарств через військову службу або поранення чоловіка.
- Особи з інвалідністю з офіційно підтвердженим статусом.
Які бізнеси може підтримати програма
Програма забезпечить невідшкодовану фінансову допомогу підприємствам у вигляді грантів. До потенційних видів діяльності, що можуть отримати підтримку, належать:
- деревообробка;
- ювелірні роботи;
- гончарство; текстильне мистецтво (таке як в'язання, гачкування та ткацтво);
- виробництво свічок і миловаріння.
Також підтримка може бути надана для послуг, як-от:
- домашнє прибирання;
- ландшафтний дизайн;
- персональні тренування;
- косметичні послуги (включно з перукарнями та манікюром);
- догляд за домашніми тваринами;
- ІТ-сервіси та ремонт комп’ютерів.
Детальну інформацію про умови програми та форму реєстрації можна знайти за посиланням.