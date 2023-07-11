Бізнесмен Григор'єв придбав столичний готель "Ермітаж": скільки мільйонів надійшло до бюджету

Київський готель "Ермітаж" пішов "з молотка". Перемогу на аукціоні здобув Вадим Григор'єв, якому належить частка ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат".

Національний антимонопольний комітет дозволив Вадиму Григор'єву придбати готель "Ермітаж". Після перемоги на аукціоні йому залишилося підписати охоронний договір з органом культурної спадщини.

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Аукціон ФДМУ з продажу готелю відбувся 25 травня. Інвестор Вадим Григор'єв сплатив за актив 373 мільйони гривень.

Оскільки заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках в Україні, комітет надав відповідний дозвіл,

– заявили в АМКУ.

Тепер бізнесмен повинен зареєструвати право власності на об'єкт приватизації. Після цього в нього є місяць, щоб підписати потрібні документи з органом культурної спадщини.

Вадим Григор'єв є акціонером у ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат", йому належить частка у 10%.

Раніше повідомлялося, що в Україні зареєстрували рекордну кількість підприємців.