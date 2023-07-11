Національний антимонопольний комітет дозволив Вадиму Григор'єву придбати готель "Ермітаж". Після перемоги на аукціоні йому залишилося підписати охоронний договір з органом культурної спадщини.

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Аукціон ФДМУ з продажу готелю відбувся 25 травня. Інвестор Вадим Григор'єв сплатив за актив 373 мільйони гривень.

Оскільки заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках в Україні, комітет надав відповідний дозвіл,

– заявили в АМКУ.

Тепер бізнесмен повинен зареєструвати право власності на об'єкт приватизації. Після цього в нього є місяць, щоб підписати потрібні документи з органом культурної спадщини.

Вадим Григор'єв є акціонером у ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат", йому належить частка у 10%.

Раніше повідомлялося, що в Україні зареєстрували рекордну кількість підприємців.