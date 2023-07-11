Национальный антимонопольный комитет разрешил Вадиму Григорьеву приобрести гостиницу "Эрмитаж". После победы на аукционе ему осталось заключить охранный договор с органом культурного наследия.

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Аукцион ФГИУ по продаже гостиницы прошел 25 мая. Инвестор Вадим Григорьев уплатил за актив 373 миллиона гривен.

Поскольку заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках в Украине, комитет предоставил соответствующее разрешение,

– заявили в АМКУ.

Теперь бизнесмен должен зарегистрировать право собственности на объект приватизации. После этого у него есть месяц, чтобы подписать документы с органом культурного наследия.

Вадим Григорьев является акционером в ЧАО "Житомирский мебельный комбинат", ему принадлежит доля в 10%.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировали рекордное количество предпринимателей.