Начало полномасштабного вторжения было для украинцев крайне сложным, но сейчас все больше наших граждан решаются открыть собственное дело. Особенно успешным в этом плане стал июнь – новички-предприниматели поставили новый рекорд.
Интересно Новые возможности для бизнеса: присоединится ли Украина к Транстихоокеанскому партнерству
Рекордное количество новых предпринимателей
В июне в Украине зарегистрировали 31 тысячу физических лиц-предпринимателей. Это рекордное количество зарегистрированных ФЛП на протяжении последних трех лет.
Всего в первом полугодии в Украине зарегистрировали чуть менее 134 тысяч предпринимателей. Это почти 70% показателя за весь 2022 год.
Наиболее популярной областью остается розничная торговля. Официально ею начали заниматься 38 тысяч украинцев.
На втором месте оказался КВЭД "Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность", держащий первенство до начала полномасштабного вторжения. Здесь зарегистрировано 12 тысяч "новичков". Также популярным стало "Оказание других индивидуальных услуг" – 8 тысяч новых ФЛП.
Что касается регионов, то в первую тройку вошли Киев, Днепропетровская и Львовская области. Очевидно, что самые плохие показатели в регионах, приближенных к зоне боевых действий.