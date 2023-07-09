Об этом 24 Каналу заявил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков. Он отметил, что в настоящее время подавляющая часть украинского бюджета финансируется западными партнерами Украины.

Смотрите также Можно получить до 150 тысяч долларов: в USAID запустили грантовую программу для украинцев

"Нам нужно говорить, что первоочередная для нас задача – это война. Но это не значит, что чиновники должны бить баклуши и не разрабатывать стратегии восстановления украинской экономики, которая находится в затруднительном положении", – отметил Бронжуков.

Учитывая, что Украина сейчас в топе всех новостей и обсуждений, это открывает для государства двери.

Обратите внимание! Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве – это международное соглашение, цель которого – сокращение или определенное устранение тарифов на промышленные и сельскохозяйственные товары между всеми участниками партнерства. Среди участников соглашения такие страны – Канада, Япония, Чили, Малайзия, Австралия, Бруней, Мексика, Перу, Сингапур, Вьетнам и Новая Зеландия.

Какие возможности даст Украине Транстихоокеанское партнерство: смотрите видео

Если говорить о том, где Украина, а где расположены страны этого соглашения, то нужно говорить о предметном интересе. Ведь он есть и у Украины, которая может экспортировать товары, и тех государств, которые могут их купить. Поэтому безразлично, где расположены другие страны.

У нас работает зерновой коридор, мы можем экспортировать. Ищем всегда новые возможности, потому что все это – рост украинской экономики,

– сказал заместитель директора аналитического центра "Политика".

Также это дополнительные возможности для украинского государства поддерживать свое войско и снабжать его новым оружием. Кроме того, это влияет и на уровень жизни обычных граждан.

Новости украинского бизнеса: последнее