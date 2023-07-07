Налоговики уже приступили к плановым проверкам бизнеса и предпринимателей. Уже известно, кого будут проверять в 2023 – 2024 годах.

Читайте также Что будет с налогами до конца войны: Шмыгаль дал обещание бизнесу и предпринимателям

Кого налоговая будет проверять в первую очередь

Сейчас налоговики будут проверять тот бизнес, который производит или продает подакцизную продукцию. Также первым на очереди будет игорный бизнес.

В ближайшее время будут проверяться и те компании, которые предоставляют финансовые или платежные услуги. Кроме того, в приоритете будет проверка других плательщиков, которые на основе показателей 2021 года имеют один из следующих рисков:

налоги компании на 50% меньше, чем средние налоги в отрасли;

налоги на добавленную стоимость на 50% меньше, чем средние налоги в отрасли;

налоги на добавленную стоимость на 50% меньше, чем средние налоги в отрасли; дебиторский долг вдвое больше кредитного;

сумма годового дохода превышает 10 миллионов гривен и общая сумма расходов в налоговой декларации превышает 75% от этого дохода;

заработная плата меньше среднего показателя в отрасли.

Сообщается, что эти бизнесы и предприниматели будут до конца текущего года и в следующем.