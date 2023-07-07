Податківці вже розпочали планові перевірки бізнесу та підприємців. Вже відомо, кого будуть перевіряти у 2023 – 2024 роках.

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Кого податкова буде перевіряти у першу чергу

Зараз податківці будуть перевіряти той бізнес, який виготовляє або продає підакцизну продукцію. Також першим на черзі буде гральний бізнес.

Найближчим часом перевірятимуть і ті компанії, які надають фінансові чи платіжні послуги. Окрім того, в пріоритеті буде перевірка інших платників, які на основі показників 2021 календарного року мають один із наступних ризиків:

податки компанії на 50% менші, аніж середні податки у галузі;

податки на додану вартість на 50% менші, аніж середні податки у галузі;

дебіторський борг вдвічі більший за кредитний;

сума річного доходу перевищує 10 мільйонів гривень, і загальна сума витрат у податковій декларації перевищує 75% від цього доходу;

заробітна плата менша за середній показник у галузі.

Повідомляється, що ці бізнеси та підприємців будуть у до кінця поточного року та у наступному.