Про це 24 Каналу заявив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков. Він зауважив, що нині переважна частина українського бюджету фінансується західними партнерами України.

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"Нам треба говорити, що першочергове для нас завдання – це війна. Але це не означає, що чиновники мають бити байдики й не розробляти стратегії відновлення української економіки, яка перебуває в скрутному становищі", – зауважив Бронжуков.

Враховуючи, що Україна нині в топі всіх новин і обговорень, це відкриває для держави певні двері.

Зверніть увагу! Всеосяжна та прогресивна угода про Транстихоокеанське партнерство – це міжнародна угода, мета якої скорочення або певне усунення тарифів на промислові та сільськогосподарські товари між усіма учасниками партнерства. Серед учасників угоди такі країни – Канада, Японія, Чилі, Малайзія, Австралія, Бруней, Мексика, Перу, Сінгапур, В'єтнам та Нова Зеландія.

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Якщо говорити щодо того, де Україна, а де розташовані країни цієї угоди, то треба говорити про предметний інтерес. Адже він є і в України, яка може експортувати товари, так і тих держав, які можуть їх купити. Тому байдуже, де розташовані інші країни.

У нас працює зерновий коридор, ми можемо експортувати. Шукаймо завжди нові можливості, тому що все це – ріст української економіки,

– сказав заступник директора аналітичного центру "Політика".

Також це додаткові можливості для української держави підтримувати своє військо й забезпечувати його новою зброєю. Окрім того, це впливає і на рівень життя звичайних громадян.

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