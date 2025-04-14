Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення компанії Winetime.

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Російський дрон зруйнував складське приміщення у Києві

Унаслідок ворожої атаки на Київ, що сталася в ніч проти 14 квітня, повністю зруйновано приміщення складського призначення компанії "АСНОВА ХОЛДИНГ". На площі 4 500 квадратних метрів не вціліло жодне майно.

Також уламки БпЛА пошкодили цех, виробництво та логістику WineTime. Вибух стався вночі, тому, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Зараз ми працюємо над переорганізацією роботи цехів та логістики, щоб нівелювати наслідки атаки в роботі магазинів,

– пишуть у компанії.

Власники наголошують, що руйнування на об'єктах компанії – значні, збитки наразі оцінюються.

Компанія дякує працівникам ДСНС, які вночі та зранку ліквідовували пожежу і наслідки руйнувань.

12 квітня російський "Шахед" також влучив у підприємство. Прямим влучанням було зруйновано приміщення групи фармацевтичних компаній "Кусум". На складах знищено лікарські засоби, хімічні речовини та виробниче обладнання. У компанії збитки внаслідок атаки оцінили приблизно у 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, минулої доби російська армія обстріляла Одеську область. У регіоні сталося кілька пожеж, які рятувальники ліквідували. На жаль, 8 жителів отримали поранення. Ворожі "Шахеди" пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медзаклад та кілька автомобілів.