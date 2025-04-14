Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение компании Winetime.
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Российский дрон разрушил складское помещение в Киеве
В результате вражеской атаки на Киев, произошедшей в ночь на 14 апреля, полностью разрушено помещение складского назначения компании "АСНОВА ХОЛДИНГ". На площади 4 500 квадратных метров не уцелело ни одно имущество.
Также обломки БпЛА повредили цех, производство и логистику WineTime. Взрыв произошел ночью, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас мы работаем над переорганизацией работы цехов и логистики, чтобы нивелировать последствия атаки в работе магазинов,
– пишут в компании.
Владельцы отмечают, что разрушения на объектах компании – значительные, убытки пока оцениваются.
Компания благодарит работников ГСЧС, которые ночью и утром ликвидировали пожар и последствия разрушений.
12 апреля российский "Шахед" также попал в предприятие. Прямым попаданием было разрушено помещение группы фармацевтических компаний "Кусум". На складах уничтожены лекарственные средства, химические вещества и производственное оборудование. В компании убытки в результате атаки оценили примерно в 1 миллиард гривен.
Напомним, за прошедшие сутки российская армия обстреляла Одесскую область. В регионе произошло несколько пожаров, которые спасатели ликвидировали. К сожалению, 8 жителей получили ранения. Вражеские "Шахеды" повредили объекты гражданской инфраструктуры, складское помещение, СТО, медучреждение и несколько автомобилей.