Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение компании Winetime.

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Российский дрон разрушил складское помещение в Киеве

В результате вражеской атаки на Киев, произошедшей в ночь на 14 апреля, полностью разрушено помещение складского назначения компании "АСНОВА ХОЛДИНГ". На площади 4 500 квадратных метров не уцелело ни одно имущество.

Также обломки БпЛА повредили цех, производство и логистику WineTime. Взрыв произошел ночью, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас мы работаем над переорганизацией работы цехов и логистики, чтобы нивелировать последствия атаки в работе магазинов,

– пишут в компании.

Владельцы отмечают, что разрушения на объектах компании – значительные, убытки пока оцениваются.

Компания благодарит работников ГСЧС, которые ночью и утром ликвидировали пожар и последствия разрушений.

12 апреля российский "Шахед" также попал в предприятие. Прямым попаданием было разрушено помещение группы фармацевтических компаний "Кусум". На складах уничтожены лекарственные средства, химические вещества и производственное оборудование. В компании убытки в результате атаки оценили примерно в 1 миллиард гривен.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия обстреляла Одесскую область. В регионе произошло несколько пожаров, которые спасатели ликвидировали. К сожалению, 8 жителей получили ранения. Вражеские "Шахеды" повредили объекты гражданской инфраструктуры, складское помещение, СТО, медучреждение и несколько автомобилей.