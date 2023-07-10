Початок повномасштабного вторгнення був для українців вкрай складним, але зараз все більше наших громадян наважуються відкрити власну справу. Особливо успішним у цьому плані став червень – підприємці-новачки поставили новий рекорд.

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Рекордна кількість нових підприємців

У червні в Україні зареєстрували 31 тисячу фізичних осіб-підприємців. Це рекордна кількість зареєстрованих ФОПів впродовж останніх трьох років.

Загалом у першому півріччі в Україні зареєстрували трішки менше як 134 тисячі підприємців. Це майже 70% від показника за увесь 2022 рік.

Найбільш популярною сферою залишається роздрібна торгівля. Офіційно нею почали займатися 38 тисяч українців.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

На другому місці опинився КВЕД "Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність", який тримав першість до початку повномасштабного вторгення. Тут зареєстровано 12 тисяч "новачків". Також популярним стало "Надання інших індивідуальних послуг" – 8 тисяч нових ФОПів.

Що стосується регіонів, то в першу трійку увійшли Київ, Дніпропетровська та Львівська області. Очевидно, що найгірші показники у регіонах, які наближені до зони бойових дій.