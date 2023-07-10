Початок повномасштабного вторгнення був для українців вкрай складним, але зараз все більше наших громадян наважуються відкрити власну справу. Особливо успішним у цьому плані став червень – підприємці-новачки поставили новий рекорд.
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Рекордна кількість нових підприємців
У червні в Україні зареєстрували 31 тисячу фізичних осіб-підприємців. Це рекордна кількість зареєстрованих ФОПів впродовж останніх трьох років.
Загалом у першому півріччі в Україні зареєстрували трішки менше як 134 тисячі підприємців. Це майже 70% від показника за увесь 2022 рік.
Найбільш популярною сферою залишається роздрібна торгівля. Офіційно нею почали займатися 38 тисяч українців.
На другому місці опинився КВЕД "Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність", який тримав першість до початку повномасштабного вторгення. Тут зареєстровано 12 тисяч "новачків". Також популярним стало "Надання інших індивідуальних послуг" – 8 тисяч нових ФОПів.
Що стосується регіонів, то в першу трійку увійшли Київ, Дніпропетровська та Львівська області. Очевидно, що найгірші показники у регіонах, які наближені до зони бойових дій.