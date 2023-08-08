Українські підприємці можуть отримати грант на 2700 євро: головні вимоги

Чимало міжнародних організацій підтримують українських підприємців, які постраждали від повномасштабної агресії Росії проти України. Зокрема, бізнеси можуть отримати новий грант.

Міжнародна гуманітарна організація Help (Hilfe zur Selbsthilfe) заявила, що виділить українським бізнесам 325 грантів. Вони зосередили увагу на мікробізнесу та підприємцях-ВПО.

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Головні вимоги

Ця програма прагне допомогти та підтримати крафтовий і сервісний українські бізнеси. Зокрема, йдеться про столярство, бджільництво, прибирання та догляд за будинками, ландшафтні послуги, персональні тренування і тому подібне.

У рамках гранту від міжнародної організації підприємці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 2700 євро. Це кошти на допомогу у закупівлі обладнання та матеріалів для роботи.

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) Це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яка була вимушена покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Під час відбору перш за все будуть звертати увагу та надавати перевагу таким учасникам:

Жінки підприємці, зокрема ті, які стали головою сім’ї у зв’язку з військовою службою чоловіка, його пораненням, перебуванням у полоні чи загибеллю;

Домогосподарства з дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю.

Хто може взяти участь

Для того, щоб подати заявку на отримання гранту потрібно заповнити спеціальну гугл-форму . Це можна зробити

Згідно з правилами та вимогами, подати заявку для отримання гранту можуть підприємці з таких міст та регіонів:

Київ;

Київська, Житомирська, Чернігівська області;

Підприємці-ВПО, які переїхали до Києва та Київської області.

Нагадаємо, що у перших числах серпня 2023 року Український фонд стартапів оголосив про запуск нової програми підтримки українських підприємців, у рамках якої для 30 малих і середніх бізнесів можуть отримати фінансову допомогу на суму у розмірі 750 тисяч євро.