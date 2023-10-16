Почули людей: депутати хочуть забрати сотні мільйонів гривень у серіалів та скерувати їх ЗСУ

Видатки держави на серіали та інші проєкти неабияк розлютили людей. Нарешті депутати готові переглянути бюджет та скерувати гроші тому, кому вони дійсно найбільш потрібні.

З чого все розпочалося

Як показало розслідування журналістів Bihus.Infо, колишній партнер глави Офісу Президента по кінобізнесу Андрій Колюбаєв після приходу Єрмака на посаду очолив Раду з державної підтримки кінематографії. Окрім того, лише за останні пів року той отримав 20 мільйонів гривень на свої продукти, а в бюджеті-2024 на виробництво серіалів планували виділити 445 мільйонів гривень.

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Зміна планів

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в фінансовому Комітеті ВР вирішили дещо переглянути "серіальні" потреби держави в час війни.

Пройшла правка мого колеги Цабаля, якою доручається уряду забрати 445 мільйонів гривень з видатків на виробництво серіалів. І відправити ці гроші на програму протезування військовослужбовців,

– написав Жерезняк.

Схожа доля чекає на 574 мільйони гривень, які хотіли виділити на реконструкцію першої черги Музею Голодомору. Ці гроші хочуть скерувати на підтримку військових та інших категорій громадян.

"Так це значно більше схоже на військовий бюджет", – додав нардеп.