Втрата працездатності на роботі: хто виплачує допомогу

Відомо, що страхова виплата у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору, цивільно-правового договору та на інших підставах, призначається та здійснюється за основним місцем роботи.

Кому надається допомога

Страхова виплата у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності визначено законом України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, повідомляє 24 Каналу з посиланням на Головне управлінні ПФУ у Вінницькій області.

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Надається така допомога також внаслідок:

догляду за хворою дитиною,

по вагітності та пологах.

Відтак страхувальник для реалізації права застрахованої особи на допомогу по тимчасовій непрацездатності здійснює за основним місцем роботи призначення та надання зазначеної виплати, розрахованої лише за основним місцем роботи.

Зверніть увагу! На випадок відмови страхувальником або уповноваженими ним особами в призначенні страхової виплати за основним місцем роботи, застрахована особа має право на виплату за місцем роботи.