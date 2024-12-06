Кому предоставляется помощь

Страховая выплата в связи с временной потерей трудоспособности определена законом Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, сообщает 24 Каналу со ссылкой на Главное управлении ПФУ в Винницкой области.

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Предоставляется такая помощь также вследствие:

ухода за больным ребенком,

по беременности и родам.

Поэтому страхователь для реализации права застрахованного лица на пособие по временной нетрудоспособности осуществляет по основному месту работы назначение и предоставление указанной выплаты, рассчитанной только по основному месту работы.

Обратите внимание! В случае отказа страхователем или уполномоченными им лицами в назначении страховой выплаты по основному месту работы, застрахованное лицо имеет право на выплату по месту работы.