Кому предоставляется помощь

Страховая выплата в связи с временной потерей трудоспособности определена законом Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, сообщает 24 Каналу со ссылкой на Главное управлении ПФУ в Винницкой области.

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Предоставляется такая помощь также вследствие:

  • ухода за больным ребенком,
  • по беременности и родам.

Поэтому страхователь для реализации права застрахованного лица на пособие по временной нетрудоспособности осуществляет по основному месту работы назначение и предоставление указанной выплаты, рассчитанной только по основному месту работы.

Обратите внимание! В случае отказа страхователем или уполномоченными им лицами в назначении страховой выплаты по основному месту работы, застрахованное лицо имеет право на выплату по месту работы.

  • Кроме того, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается по основному месту работы и по совместительству для тех, кто потерял трудоспособность от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
  • А первые 17 дней временной нетрудоспособности оплачиваются работодателем за счет средств предприятия, учреждения, организации и тому подобное.