Українська компанія Headway залучила інвестиції від фонду, який інвестував у Spotify та Slack

Headway Inc, глобальна EdTech-компанія з українським корінням, оголосила про закриття свого першого зовнішнього інвестиційного раунду серії А. Інвестором став Bullhound Capital – фонд з портфелем у понад 1 мільярд євро активів та історією інвестицій у Spotify, Slack, Klarna, Revolut і Unity.

Рекордні інвестиції за час війни

Це найбільший перший інституційний інвестраунд серед технологічних компаній з України від початку повномасштабного вторгнення. Одночасно це – найбільша інвестиція з шостого фонду Bullhound Capital, передає 24 Канал з посиланням на реліз компанії.

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Ця інвестиція допоможе нам масштабуватися ще швидше – розвивати продукти, команду, ринки, інвестувати в AI і не зупинятися у створенні нової реальності для lifelong learning,

– прокоментував CEO Headway Антон Павловський.

Що відомо про Headway Inc?

Заснована в 2019 році в екосистемі Genesis. Має понад 150 мільйонів завантажень у понад 170 країнах. Компанія демонструє щорічне зростання 100% і вже є прибутковою компанією.

Флагманські продукти:

Headway – стислий формат знань (перекази книг);

Impulse – вправи для розвитку когнітивних навичок;

Nibble – мікроуроки з мистецтва, фінансів, математики тощо.

Також розвиваються нові продукти: AddMile та Skillsta.

Варто знати. Headway стабільно входить до топу App Store, а в квітні 2025 року посіла 4 місце у світовому рейтингу EdTech-компаній за версією TIME, випередивши Duolingo та Coursera.

Куди спрямують інвестиції?

Залучений капітал Headway планує спрямувати на:

запуск нових EdTech-продуктів,

посилення AI-складової,

глобальну експансію,

консолідацію ринку,

збільшення R&D-потужностей,

розширення міжнародної команди.

За словами Олександра Ярошенка, Chief of Staff компанії, раунд став стратегічним визнанням бачення Headway щодо трансформації ринку безперервного навчання (lifelong learning). Фінансові умови угоди залишаються конфіденційними, але компанія не виключає подальших етапів залучення капіталу.

Цей раунд – ще одне підтвердження, що українські компанії можуть будувати глобальні єдинороги навіть в умовах війни,

– наголосив Павловський.

Що треба знати про інвестора?

Bullhound Capital – венчурна структура GP Bullhound з 25-річним досвідом. Серед найгучніших інвестицій фонду – Spotify, Klarna, Revolut, Slack, Unity, Connex.ai. Наразі фонд активно інвестує в AI-стартапи.