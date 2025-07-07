NVIDIA випередила Apple та Microsoft

Про це свідчать дані аналітичного порталу CompaniesMarketCap (через NotebookCheck), інформує 24 Канал. Попереднє лідерство утримувала Apple, капіталізація якої 6 грудня 2024 року сягнула 3,915 трильйонів доларів. Та наразі NVIDIA очолила світовий рейтинг, обігнавши і Apple, і Microsoft.

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Бум на ШІ

Такий прорив зумовлений шаленим попитом на графічні процесори NVIDIA, які є ключовими для навчання великих мовних моделей (LLM) у сфері штучного інтелекту.

Попри успіхи у сфері ШІ, компанія не зосереджується на створенні споживчих продуктів, таких як чат-боти. Замість цього вона пропонує інфраструктурні рішення для технологічних компаній та дослідницьких інститутів. Один із прикладів – модель Nemotron-4 (340B), розроблена для генерації синтетичних даних.

Зауважте. Якщо тренд на розвиток штучного інтелекту збережеться, NVIDIA має всі шанси не лише втримати, а й зміцнити свої лідерські позиції у глобальному технологічному секторі.