NVIDIA опередила Apple и Microsoft
Об этом свидетельствуют данные аналитического портала CompaniesMarketCap (через NotebookCheck), информирует 24 Канал. Предыдущее лидерство удерживала Apple, капитализация которой 6 декабря 2024 года достигла 3,915 триллионов долларов. Но сейчас NVIDIA возглавила мировой рейтинг, обогнав и Apple, и Microsoft.
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Бум на ИИ
Такой прорыв обусловлен бешеным спросом на графические процессоры NVIDIA, которые являются ключевыми для обучения больших языковых моделей (LLM) в сфере искусственного интеллекта.
Несмотря на успехи в сфере ИИ, компания не сосредотачивается на создании потребительских продуктов, таких как чат-боты. Вместо этого она предлагает инфраструктурные решения для технологических компаний и исследовательских институтов. Один из примеров – модель Nemotron-4 (340B), разработана для генерации синтетических данных.
Обратите внимание. Если тренд на развитие искусственного интеллекта сохранится, NVIDIA имеет все шансы не только удержать, но и укрепить свои лидерские позиции в глобальном технологическом секторе.