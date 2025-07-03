Старт масштабного проекта Stargate

Это одна из крупнейших облачных сделок, связанных с развитием искусственного интеллекта, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. Контракт является частью амбициозного проекта Stargate, который OpenAI реализует вместе с SoftBank.

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Цель проекта – обеспечить необходимую инфраструктуру для создания сверхмощных моделей ИИ, таких как ChatGPT, и заполнить спрос на подобные продукты.

Oracle построит дата-центры на 4,5 гигаватт

Согласно источникам, Oracle построит новые дата-центры в США, в частности в Техасе, Мичигане, Вайоминге, Джорджии, Пенсильвании и других штатах. Мощность в 4,5 гигаватта – это четверть от всех вычислительных ресурсов дата-центров, которые сейчас действуют в США.

Заметьте. Проект Stargate планирует инвестировать до 500 миллиардов долларов в строительство дата-центров в США и за рубежом. Часть финансирования уже поступила от основателей, в частности Oracle, суверенного фонда Абу-Даби MGX и других инвесторов. Сейчас речь об около 50 миллиардов долларов внвестиций в целом.

Ранее Oracle официально сообщила о подписании контракта на облачные услуги стоимостью 30 миллиардов долларов в год, не указывая заказчика. По данным FT, речь идет именно об OpenAI.

Oracle взлетает после новости о контракте

На фоне новостей акции Oracle взлетели до рекордного уровня. Например, в 2025 году Oracle заработала 10,3 миллиарда долларов на дата-центрах. То есть, новый контракт почти втрое превышает весь текущий годовой доход компании.

Oracle быстро догоняет другие облачные сервисы и даже выигрывает на фоне того, что другие игроки, например Microsoft, сталкиваются с ограничениями масштабирования.