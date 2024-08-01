"Херсонський кавун" отримав статус бренду

Державний департамент інтелектуальної власності та інновацій України офіційно схвалив реєстрацію нового географічного зазначення - "Херсонський кавун". Тепер це український бренд.

Бренд "Херсонського кавуна"

Баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського краю в Скадовському, Херсонському та Каховському районах Херсонської області, відтепер будуть офіційно визнані з географічною назвою.

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Реєстрація Херсонського кавуна як географічного зазначення є важливою подією для нашого аграрного сектору. Кавун, вирощений на піщаних ґрунтах Таврійського регіону, отримав визнання за свою унікальність і став символом стійкості та відданості українських фермерів,

– написали у Мінекономіки.

Міністерство економіки наголосило на важливості географічних зазначень, які надають виробникам додаткові переваги, посилюючи їхню здатність конкурувати як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Завдяки цьому місцева економіка отримає поштовх до збільшення податкових надходжень, що сприятиме економічному зростанню в регіоні. Для споживачів це гарантія, що вони й надалі отримуватимуть високоякісні та безпечні продукти.

Що таке географічне зазначення

Географічне зазначення – це назва або позначення, яке ідентифікує продукт як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості. Це позначення підкреслює особливу якість, репутацію та інші важливі характеристики, які тісно пов'язані з його географічним походженням.

Саме Асоціація виробників кавунів Херсонщини подала заявку на реєстрацію географічного зазначення.