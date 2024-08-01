Павербанки не будуть дешевшими

Митна служба заявила, що портативні зарядні пристрої мають технічні характеристики, які відрізняються від акумуляторних батарей.

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Павербанки та невеликі зарядні станції не підпадають під дію нового закону про митницю, тому їхня вартість не знизиться.

Електричний акумулятор – це хімічне джерело електричного струму багаторазової дії, особливість якого полягає у зворотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечує його багаторазове циклічне використання (через заряд-розряд) для накопичення електричної енергії та автономного електроживлення різноманітних електротехнічних пристроїв і систем,

– пояснюють у митній службі.

Згідно з вимогами УКТЗЕД, електричні акумулятори класифікуються в межах товарної позиції 8507.

Як класифікують електричні акумулятори

Термін "електричні акумулятори" охоплює електричні акумулятори з додатковими компонентами, що сприяють виконанню функції зберігання та постачання енергії або захищають їх від пошкодження, такими як електричні з'єднувачі, терморегулятори (наприклад, терморезистори) та пристрої захисту.

Митна служба зазначила, що акумулятори, які складаються з однієї або більше послідовно з'єднаних електрохімічних осередків та електричної схеми для з'єднання осередків, часто звані "акумуляторними батареями", класифікуються в цій товарній позиції незалежно від наявності допоміжних компонентів, що сприяють функції зберігання й постачання енергії або захищають їх від пошкодження.

Важливо! Це стосується навіть тих акумуляторів, які призначені для використання з певними пристроями.