Павербанки не будут дешевле
Таможенная служба заявила, что портативные зарядные устройства имеют технические характеристики, которые отличаются от аккумуляторных батарей.
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Павербанки и небольшие зарядные станции не подпадают под действие нового закона о таможне, поэтому их стоимость не снизится.
Электрический аккумулятор – это химический источник электрического тока многократного действия, особенность которого заключается в обратности внутренних химических процессов, что обеспечивает его многократное циклическое использование (через заряд-разряд) для накопления электрической энергии и автономного электропитания различных электротехнических устройств и систем,
– объясняют в таможенной службе.
Согласно требованиям УКТВЭД, электрические аккумуляторы классифицируются в пределах товарной позиции 8507.
Как классифицируют электрические аккумуляторы
Термин "электрические аккумуляторы" охватывает электрические аккумуляторы с дополнительными компонентами, способствующие выполнению функции хранения и поставки энергии или защищают их от повреждения, такими как электрические соединители, терморегуляторы (например, терморезисторы) и устройства защиты.
Таможенная служба отметила, что аккумуляторы, состоящие из одной или более последовательно соединенных электрохимических ячеек и электрической схемы для соединения ячеек, часто называемые "аккумуляторными батареями", классифицируются в этой товарной позиции независимо от наличия вспомогательных компонентов, способствующих функции хранения и поставки энергии или защищают их от повреждения.