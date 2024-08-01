Магическая сила санкций

Как жалуются россияне, в первом полугодии 2024 экспорт товаров из Турции снизился аж на 28%. Показатель достиг лишь 4,15 миллиарда долларов.

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В июне показатель уменьшился почти на 300 миллионов долларов. В свою очередь Турция также уменьшила импорт товаров из России.

Почему объемы начали уменьшаться

Аналитики объясняют, что такое уменьшение объемов торговли было вызвано страхом вторичных санкций США, Турецкие банки начали отказываться принимать платежи из России, поэтому, начали возникать проблемы с расчетами.

Закон о вторичных санкциях за сотрудничество с россиянами Джо Байден подписал в конце 2023 года. Россияне подняли визг о "беспрецедентном, неприкрытом и агрессивном давлении" на Турцию и обещали "найти решение", но пока, если верить данным, и здесь терпят фиаско.