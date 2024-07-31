Какие убытки несет "Газпром"

Как сообщают российские СМИ, за первые 6 месяцев нынешнего года убытки "Газпрома" превысили 5,5 миллиардов долларов. Это вдвое больше чем в аналогичный период 2023 года.

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Согласно отчетам компании, именно прошлый год стал первым убыточным за последние более чем 20 лет. В 2023 году прибыль "Газпрома" упала на почти 30%. Это привело к тому, что в годовом измерении газовый гигант потерял 6,9 миллиарда долларов.

Как изменилась ситуация за первое полугодие 2024 года:

выручка "Газпрома" выросла на 7% и достигла 2,927 триллиона рублей;

валовая прибыль, при этом, снизилась на 18% – до 572 миллиарда рублей.

Обратите внимание! "Газпром" платит значительные налоги. В 2023 году эта компания уплатила в бюджет России 2,5 триллиона рублей (в соответствии с нынешним курсом это ориентировочно 28 миллиардов долларов).