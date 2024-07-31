Почему Россия решила ограничить экспорт бензина
Сейчас российское правительство продолжает работу над тем, чтобы ограничить вывоз дизельного топлива в Таможенный союз и ЕАЭС, передают российские СМИ.
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Принято принципиальное решение продлить запрет экспорта бензина из России на сентябрь-октябрь,
– заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.
По его словам, объем запасов автобензина в России сейчас на 1% выше, чем год назад. Экспорт бензина из России в июле снизился на 33%, а поставки на внутренний рынок выросли на 5%, отметил Сорокин.
Впервые запрет на вывоз нефтепродуктов из России ввели осенью 2023 года, когда власти не смогли урегулировать топливный кризис.
Второй запрет на экспорт бензина сроком на полгода в России был введен с 1 марта после серии атак на нефтезаводы.