Чому Росія вирішила обмежити експорт бензину

Нині російський уряд продовжує роботу над тим, щоб обмежити вивезення дизельного палива до Митного союзу та ЄАЕС, передають російські ЗМІ.

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Прийнято принципове рішення продовжити заборону експорту бензину з Росії на вересень-жовтень,

– заявив перший заступник міністра енергетики Павло Сорокін.

За його словами, обсяг запасів автобензину в Росії зараз на 1% вищий, ніж рік тому. Експорт бензину з Росії у липні знизився на 33%, а постачання на внутрішній ринок зросли на 5%, зазначив Сорокін.

Зауважте! Федеральна антимонопольна служба Росії закликала повернути заборону експорту бензину з першого серпня. У країні з початку червня спостерігалося "практично безперервне зростання цін" на бензин.

Вперше заборону на вивезення нафтопродуктів з Росії ввели восени 2023 року, коли влада не змогла врегулювати паливну кризу.

Друга заборона на експорт бензину терміном на пів року в Росії була запроваджена з 1 березня після серії атак на нафтозаводи.

Цікаво! Тоді Росія навіть змушена була звернутися за допомогою до Казахстану. Країна просила створити аварійний резерв автобензину обсягом 100 000 тонн для постачання на російський ринок у разі дефіциту.