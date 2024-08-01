Магічна сила санкцій

Як бідкаються росіяни, у першому півріччі 2024 року експорт товарів з Туреччини знизився аж на 28%. Показник досягнув лише 4,15 мільярда доларів.

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У червні показник зменшився майже на 300 мільйонів доларів. Своєю чергою Туреччина також зменшила імпорт товарів з Росії.

Чому обсяги почали зменшуватися

Аналітики пояснюють, що таке зменшення обсягів торгівлі було спричинене страхом вторинних санкцій США, Турецькі банки почали відмовятися приймати платежі з Росії, відтак, почали виникати проблеми з розрахунками.

Закон про вторинні санкції за співпрацю з росіянами Джо Байден підписав наприкінці 2023 року. Росіяни здійняли вереск про "безпрецедентний, неприкритий та агресивний тиск" на Туреччину та обіцяли "знайти рішення", але поки що, якщо вірити даним, і тут зазнають фіаско.