Знову працює: H&M відновив роботу у Львові

Магазини бренду H&M були зачинені в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте, з листопада цього року компанія почала поступове відкриття своїх магазинів.

У четвер, 23 листопада, у торгово-розважальному центрі "Victoria Gardens" свою роботу відновив популярний магазин шведського одягу та косметики H&M. Про це стало відомо зі сторінки ТРЦ в соцмережі Instagram.

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Що відомо про H&M H&M – це шведський бренд одягу та косметики, який відзначається своїм стильним одягом за доступними цінами. Головний офіс компанії знаходиться в Стокгольмі. H&M має понад 4000 магазинів у 64 країнах всього світу. У Львові магазин H&M відкрили 28 жовтня 2021 року у торгово-розважальному центрі Victoria Gardens на вулиці Кульпарківській.

Чому магазини були зачинені

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, H&M закрив усі свої магазини по Україні та скасував можливість замовлення товарів онлайн. Раніше компанія неодноразово зазначала, що триває тісний діалог із партнерами та владою про поступове відновлення роботи в більшості своїх магазинів в Україні з листопада 2023 року.

Де ще відновили роботу магазини H&M

Шведський магазин H&M вперше після початку війни відкрив свої магазини у Києві 9 листопада в ТРЦ "Lavina Mall"та "Respublika Park". Згодом, 16 листопада, відновилась робота магазину в ТРЦ "Retroville".