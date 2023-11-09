Вже сьогодні, 9 листопада, мережа H&M запрацювала в Україні. Рекламні світлини та відео перших відчинених магазинів почали ширитися соцмережами. За свідченнями очевидців, черги до магазинів присутні з самого ранку.

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Станом на зараз відомо про їх роботу у місті Києві в ТРЦ "Lavina Mall" та "Respublika Park".

Черга до магазину H&M у ТРЦ "Respublika Park".

Момент відкриття H&M в ТРЦ "Lavina Mall"

Що відомо про повернення компанії

Раніше повідомлялось, що відкриття магазинів H&M в Україні заплановане на кінець листопада – початок грудня.

H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу. За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України,
– розповів директор одного з ТРЦ.

Відкриття магазинів буде відбуватися у кілька етапів

На першому етапі мережа повинна запустити у роботу шість магазинів:

Київ

  • ТРЦ Retroville;
  • Lavina Mall;
  • Respublika Park;
  • Dream Town;
  • River Mall;

Львів

  • Victoria Gardens.

Що стосується магазинів у ТРЦ Riviera (Одеса) та ТРЦ Nikolsky (Харків), то їх відкриють вже в наступному етапі.