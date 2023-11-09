Уже сегодня, 9 ноября, сеть H&M заработала в Украине. Рекламные фото и видео первых открытых магазинов начали распространяться по соцсетям. По свидетельствам очевидцев, очереди в магазины присутствуют с самого утра.
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По состоянию на данный момент известно об их работе в Киеве ТРЦ "Lavina Mall" и "Respublika Park".
Очередь в магазин H&M в ТРЦ "Respublika Park".
Момент открытия H&M в ТРЦ "Lavina Mall"
Что известно о возвращении компании
Ранее сообщалось, что открытие магазинов H&M в Украине запланировано на конец ноября – начало декабря.
H&M хотели открыться раньше, однако столкнулись с дефицитом персонала. За полтора года простая часть сотрудников уволились, кто-то пошел защищать Украину, кто-то уехал из Украины,
– рассказал директор одного из ТРЦ.
Открытие магазинов будет проходить в несколько этапов
На первом этапе сеть должна запустить в работу шесть магазинов:
Киев
- ТРЦ Retroville;
- Lavina Mall;
- Respublika Park;
- Dream Town;
- River Mall;
Львов
- Victoria Gardens.
Что касается магазинов в ТРЦ Riviera (Одесса) и ТРЦ Nikolsky (Харьков), то их откроют уже в следующем этапе.