Повернення популярного бренду

Ритейлер H&M Grou незабаром відкриє кілька своїх магазинів в Україні. Офіційної заяви компанія ще не робила, але директори кількох ТРЦ та консультант з комерційної нерухомості поділилися планами бренду як визначеним завданням.

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За їхніми словами, відкриття магазинів H&M в Україні заплановане на кінець листопада – початок грудня. На першому етапі мережа повинна запустити у роботу шість магазинів:

Київ

  • ТРЦ Retroville;
  • Lavina Mall;
  • Respublika Park;
  • Dream Town;
  • River Mall;

Львів

  • Victoria Gardens.

Що стосується магазинів у ТРЦ Riviera (Одеса) та ТРЦ Nikolsky (Харків), то їх відкриють вже в наступному етапі.

H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу. За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України,
– розповів директор одного з ТРЦ.

Раніше також повідомлялося, що Rozetka вдалося відкрити більше точок видачі, аніж в компанії було до війни.