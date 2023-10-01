Перевищення довоєнних показників

Вже під час повномасштабного вторгнення російським окупантам Rozetka вдалося відкрити 156 нових точок у 45 містах та селах України. Деякі з них розташовані у прифронтових зонах та на звільнених від росіян територіях.

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Загалом зараз працює 402 точки видачі Rozetka. 290 належать безпосередньо компанії, ще 112 працюють за франшизою.

Цікаво! До 24 лютого 2022 компанія Rozetka мала 246 точок видачі по всій Україні.

Для нас важливо підтримувати покупців та комунікувати з ними не тільки онлайн, до того ж відкриття нових точок видачі забезпечує робочі місця для українців. До кінця 2023 року ми плануємо збільшити кількість точок видачі Rozetka майже до 500, аби надати людям змогу придбати щоразу що треба безпосередньо у своїх населених пунктах,

– поділився Владислав Чечоткін, співзасновник Rozetka.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

До повномасштабної війни точки видачі Rozetka працювали у 73 українських містах. Зараз географія компанії розширилася до 118 населених пунктів. У разі потреби можна переглянути наявність найближчих відділень та графік їхньої роботи.