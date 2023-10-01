Превышение довоенных показателей
Уже при полномасштабном вторжении российским оккупантам Rozetka удалось открыть 156 новых точек в 45 городах и селах Украины. Некоторые из них расположены в прифронтовых зонах и на освобожденных от россиян территориях.
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В общей сложности сейчас работает 402 точки выдачи Rozetka. 290 принадлежат непосредственно компании, еще 112 работают по франшизе.
Для нас важно поддерживать покупателей и общаться с ними не только онлайн, а открытие новых точек выдачи обеспечивает рабочие места для украинцев. К концу 2023 года мы планируем увеличить количество точек выдачи Rozetka почти до 500, чтобы предоставить людям возможность приобрести каждый раз, что нужно непосредственно в своих населенных пунктах,
– поделился Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka.
До полномасштабной войны точки выдачи Rozetka работали в 73 украинских городах. В настоящее время география компании расширилась до 118 населенных пунктов. В случае необходимости можно посмотреть наличие ближайших отделений и график работы.