Вирішив розпочати новий етап життя у 65 років: СЕО Visa заявив, що йде з посади

Головний виконавчий директор Visa Inc. Альфред Келлі вирішив піти з посади. З 1 лютого 2023 року його замінить нинішній президент компанії Раян Макінерні.

Келлі пояснив своє рішення тим, що наступного року йому виповнюється 65 років, і він має "достатньо енергії", щоб розпочати новий етап життя. Водночас, він не повністю залишить Visa, натомість стане виконавчим головою ради директорів компанії.

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Альфред Келлі йде з посади СЕО Visa

В офіційному пресрелізі Visa зазначається, що компанія неймовірно вдячна Альфреду Келлі за шість років ефективного керівництва. Саме за його каденції на посаді СЕО компанія стала лідером у галузі зовнішніх платежів, досягла прискореного зростання доходів та впізнаваності бренду.

Келлі успішно керував компанією впродовж періоду фундаментальних змін у платіжній екосистемі та переломного моменту в історії Visa з розвитком технологій, розширенням охоплення та новими способами оплати,

– підкреслили у Visa.

До слова, Келлі не буде залучений до щоденної діяльності компанії, проте залишиться радником нового СЕО "доти, доки це буде потрібно Раяну та його команді". Майбутній головний виконавчий директор Visa Раян Макінерні, своєю чергою, подякував попереднику за наставництво та довіру.

Додамо, що саме за час роботи Альфреда Келлі на посаді СЕО Visa вдалось досягти ринкової капіталізації у понад 447 мільярдів доларів. За даними ресурсу Companiesmarketcap, нині Visa є 11-ю найдорожчою компанією світу.