Келли объяснил свое решение тем, что в следующем году ему исполняется 65 лет, и у него "достаточно энергии", чтобы начать новый этап жизни. В то же время, он не полностью покинет Visa, а станет исполнительным главой совета директоров компании.

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Альфред Келли уходит с должности СЕО Visa

В официальном пресс-релизе Visa отмечается, что компания невероятно благодарна Альфреду Келли за шесть лет эффективного руководства. Именно за его каденции в должности СЕО компания стала лидером в области внешних платежей, достигла ускоренного роста доходов и узнаваемости бренда.

Келли успешно управлял компанией в течение периода фундаментальных изменений в платежной экосистеме и переломного момента в истории Visa с развитием технологий, расширением охвата и новыми способами оплаты,

– подчеркнули в Visa.

К слову, Келли не будет вовлечен в ежедневную деятельность компании, однако останется советником нового СЕО "до тех пор, пока это будет нужно Райану и его команде". Будущий главный исполнительный директор Visa Райан Макинерни, в свою очередь, поблагодарил предшественника за наставничество и доверие.

Добавим, что именно за время работы Альфреда Келли в должности СЕО Visa удалось достичь рыночной капитализации более чем в 447 миллиардов долларов. По данным ресурса Companiesmarketcap, сейчас Visa является 11-й самой дорогой компанией мира.