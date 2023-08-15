Міф про "підступних іноземців" провалився: хто зараз скуповує сільськогосподарські землі

Противники ринку землі запевняли, що його впровадження призведе до того, що власниками українських угідь стануть іноземні корпорації. Як з'ясувалося, нічого спільного з реальністю подібні заяви не мають.

В Україні ринок землі запрацював з 1 липня 2021 року. Через повномасштабну війну реєстри були закритими, але у червні 2022 року їх знову відкрили. Попри продовження війни покупців землі вистачає, а ціна сільськогосподарських угідь постійно зростає.

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Хто найбільш активно скуповує українську землю

Як тільки ринок землі запустився, найбільшу долю покупців земельних угідь складали власники великого та середнього бізнесу. Коли ж ринок був запущений повторно після повномасштабного вторгнення, то найбільш активними покупцями землі стали представники ІТ-індустрії.

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Що стосується поточної ситуації, то одного основного гравця на цьому ринку немає. Підприємці та айтівці досі складають значну частину покупців, але вони тепер розмилися іншими категоріями.

Інвест-консультанти, професійні інвестори почали розглядати інвестиції в сільськогосподарську землю як в класичний інструмент нерухомості. Тобто той, хто розраховував 20 – 30% у своєму портфелі покласти на нерухомість — комерцію, квартири чи щось подібне – вони розглядають землю, як аналог класичної нерухомості,

– розповіли аналітики.

Найбільш поширені інвестиції – придбання ділянок від 2 до 5 гектарів. Також повідомляється, що ціна на землю постійно зростає, особливо в регіонах, які віддалені від лінії фронту. Аналітики прогнозують, що позитивна динаміка буде розвиватися впродовж тривалого часу.