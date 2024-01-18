Румуни розширили блокаду кордону: що вимагають перевізники та фермери

На кордоні з Румунії з Україною тривають акції протесту. Пікетувальники вже перекрили три пункти пропуску.

Протести на кордоні Румунії та України

Сьогодні зранку румунські перевізники та фермери знову почали акцію протесту на українському кордоні. Вони перекрили вже три пункти пропуску.

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Легкові автівки та автобуси можуть їхати безперешкодно. Обмежено або заблоковано рух вантажного транспорту на таких ділянках:

"Халмеу – Дякове";

"Сірет – Порубне";

"Вікову-де-Сус – Красноїльськ".

Цікаво, що раніше Міністерство сільського господарства Румунії вже повідомило, що досягнуло угоди з протестувальниками, тож акції протесту та блокада кордону повинні були припинитися. Втім, схоже на те, що фермери з перевізниками хочуть вимагати виконання додаткових умов.

Нагадаємо, першими перекривати пункти пропуску на кордоні з Україною розпочали поляки. Вони вимагали повернення дозволів для українського бізнесу та скасування квот для української продукції.

Окрім того, у ході протесті вони додали до вимог субсидування вирощування певних видів агрокультур та скасування підвищення податків.