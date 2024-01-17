Європейська комісія на боці України

Як повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Європейська комісія готова продовжити безмитний режим для українського експорту. Проєкт постанови про продовження пільг до середини 2025 року вже на стадії підготовки.

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Секерський вважає, що є негативні наслідки такого кроку, і бачить їх навіть у країнах Західної Європи. Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина та Болгарія вже просили Єврокомісію відновити квоти для України, але отримали відмову.

Він заявив, що 3/4 українського експорту зерна з України припало на сусідні країни. Тепер Секерський хоче просити ЄС запровадити якийсь регіональний механізм, якщо проблеми відчуває не вся Європа.

Разом з тим він додав що активно працює з українською стороною, і перші позитивні наслідки такої співпраці вже помітні.

Ми аналізуємо та проводимо внутрішні консультації, зокрема щодо механізму ліцензування експорту сільгосппродукції до Польщі, який запропонований українською стороною,

– сказав Секерський.

Також він додав, що Польща готова інвестувати у розвиток у транзитну інфраструктуру, щоб Україна могла експортувати свою продукцію далі. Щоправда, для цього потрібно залучати кошти Європейського Союзу.

Нагадаємо, польські фермери блокували кордон з Україною та висували ряд вимог, серед яких – обмеження імпорту з нашої держави. Також вони просили про державні субвенції та скасування підвищення податків.