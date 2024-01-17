Европейская комиссия на стороне Украины

Как сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Европейская комиссия готова продлить беспошлинный режим для украинского экспорта. Проект постановления о продлении льгот до середины 2025 года уже на стадии подготовки.

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Секерский считает, что есть негативные последствия такого шага и видит их даже в странах Западной Европы. Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария уже просили Еврокомиссию возобновить квоты для Украины, но получили отказ.

Он заявил, что 3/4 украинского экспорта зерна из Украины пришлось на соседние страны. Теперь Секерский хочет просить ЕС ввести какой-нибудь региональный механизм, если проблемы испытывает не вся Европа.

Вместе с тем он добавил, что активно работает с украинской стороной, и первые положительные последствия такого сотрудничества уже заметны.

Мы анализируем и проводим внутренние консультации, в частности о механизме лицензирования экспорта сельхозпродукции в Польшу, предложенный украинской стороной,

– сказал Секерский.

Также он добавил, что Польша готова инвестировать в развитие транзитной инфраструктуры, чтобы Украина могла экспортировать свою продукцию дальше. Правда, для этого следует привлекать средства Европейского Союза.

Напомним, польские фермеры блокировали границу с Украиной и выдвигали ряд требований, среди которых – ограничение импорта из нашего государства. Также они просили о государственных субвенциях и отмене повышения налогов.