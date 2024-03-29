Переплутали союзників: яка країна співпрацює з росіянами в обході санкцій

Попри понад десяток пакетів санкцій росіянам вдається обходити обмеження. Це можливо через те, що деякі країни ставлять гроші окупантів у вищий пріоритет, аніж міжнародне партнерство.

Надійний союзник росіян

На загал політичні стосунки між Вірменією та Росією нібито стали більш напружені. Але навіть побіжний аналіз торгових стосунків показав, що насправді їхні відносини процвітають, принаймні в економічному секторі.

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Зокрема, після запровадження санкцій проти Росії Вірменія збільшила експорт до Росії аж у 3 рази. Через це країни Заходу звинувачують Єреван у недотриманні санкцій. Ба навіть більше – зараз агресор є головним торгівельним партнером Вірменії.

У період повномасштабного вторгення Росія стала займати 35% вірменського експорту. Натомість країни ЄС складають лише 13% цього показника.

Висока залежність вірменської економіки від торгівлі з Росією практично унеможливила приєднання країни до санкцій проти Москви без ризику безпрецедентного економічного спаду,

– повідомляють аналітики.

Натомість політично вірменський уряд заявляє про переорієнтацію на Захід. Як це повинно узгоджуватися з економічною залежністю від Росії – наразі невідомо, як поки що і невідомі кроки, які могли б допомогти виправити ситуацію.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія не захотіла працювати з турецькою авіакомпанією, яка пов'язана з Росією.