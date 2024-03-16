Не в той бік допомагають: яка країна ЄС сприяла ініціативі Угорщини зняти санкції з Усманова

Проросійські активності Угорщини вже ні для кого не дивина. Однак виявляється, що такі дивні вподобання має не лише цей сусід України.

Дивна позиція Словаччини щодо російських олігархів

Як відомо, наближений до Путіна російський олігарх Алішер Усманов програв суд в ЄС щодо зняття санкцій. Виявляється, не лише Угорщина лобіювала його інтереси перед надважливим процесом.

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У лютому Словаччина на засіданні глав МЗС країн ЄС підтримала пропозицію Угорщини зняти санкції з Алішера Усманова та ще двох російських олігархів. Словацький прем'єр Роберта Фіцо вів з цього питання переговори з угорськими колегами у грудні 2023 року.

В обмін на цю послугу словаки просили угорців посприяти виключенню з санкційного списку бізнесмена Йозефа Гамбалека. Той "догрався" через зв'язки з байкерською організацією "Нічні вовки", яка теж близька до Путіна.

Цікаво, що Угорщина вимагала сприяння Словаччини у кількох справах про зняття санкцій:

Аркадій Волож (засновник "Яндекса");

Сергій Мдоянц (радник Кремля з питань відносин з ЄС);

Алішер Усманов (олігарх, близький до Путіна);

Нікіта Мазєпін (колишній гонщик Формули-1);

В'ячеслав Кантор (російський мільярдер).

У підсумку ЄС зняв санкції з Воложа, Мдоянца та словака Гамбалека. Однак фігури Усманова, Мазєпіна та Кантора у подібних обговореннях викликали лише обурення, тому вони продовжують перебувати у санкційному списку.