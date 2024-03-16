Не в ту сторону помогают: какая страна ЕС способствовала инициативе Венгрии снять санкции с Усманова

Пророссийские активности Венгрии уже ни для кого не диковинка. Однако оказывается, что такие странные предпочтения имеет не только этот сосед Украины.

Странная позиция Словакии в отношении российских олигархов

Как известно, приближенный к Путину российский олигарх Алишер Усманов проиграл суд в ЕС о снятии санкций. Оказывается, не только Венгрия лоббировала его интересы перед сверхважным процессом.

Интересно Устроился водителем грузовика: кто из украинских миллиардеров приврал ради поездки за границу

В феврале Словакия на заседании глав МИД стран ЕС поддержала предложение Венгрии снять санкции с Алишера Усманова и еще двух российских олигархов. Словацкий премьер Роберта Фицо вел по этому вопросу переговоры с венгерскими коллегами в декабре 2023 года.

В обмен на эту услугу словаки просили венгров посодействовать исключению из санкционного списка бизнесмена Йозефа Гамбалека. Тот "доигрался" из-за связей с байкерской организацией "Ночные волки", которая тоже близка к Путину.

Интересно, что Венгрия требовала содействия Словакии в нескольких делах о снятии санкций:

Аркадий Волож (основатель "Яндекса");

Сергей Мдоянц (советник Кремля по вопросам отношений с ЕС);

Алишер Усманов (олигарх, близкий к Путину);

Никита Мазепин (бывший гонщик Формулы-1);

Вячеслав Кантор (российский миллиардер).

В итоге ЕС снял санкции с Воложа, Мдоянца и словака Гамбалека. Однако фигуры Усманова, Мазепина и Кантора в подобных обсуждениях вызвали лишь возмущение, поэтому они продолжают находиться в санкционном списке.